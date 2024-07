Violenza sessuale sulle pazienti, nove donne raccontano gli abusi al gip di Milano

Nove donne stanno ricostruendo i presunti abusi subiti da parte di quello che è stato definitivo un "violentatore seriale privo di freni inibitori". Le vittime si trovano al Palazzo di Giustizia di Milano per raccontare la loro storia davanti al gip Cristian Mariani. Le nove donne hanno accusato un medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) di violenza sessuale aggravata. L'uomo, 41 anni, è già stato raggiunto nei mesi scorsi da due ordinanze, l'ultima di arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta seguita dalla pm Alessia Menegazzo. La richiesta di incidente probatorio è stata accolta per cristallizzare le dichiarazioni in vista del processo. L'indagato, residente a Varese e che ha operato tra Lodi e Milano, risponde anche di falso per aver alterato dei certificati.

Il modus operandi era sempre lo stesso. Le donne si presentavano in guardia medica con sintomi di vario genere: pressione alta, influenza, tachicardia. Il professionista faceva spogliare le pazienti, le faceva stendere sul lettino con la scusa di visitarle per poi violentarle. Tutto all'interno dei diversi ambulatori in cui lavorava. Nel visitarle l'uomo avrebbe usato "metodi fraudolenti e repentini per superare la loro resistenza con abuso della professione medica".

Inizialmente i casi di abusi erano quattro. Dopo il primo arresto le presunte vittime erano salite a sette. Ora sono nove le denunce. Durante le indagini si era ipotizzato che il 41enne avesse già agito durante il Covid, in tre diversi ambulatori di San Giuliano Milanese, San Donato Milanese e Milano. In un caso anche presso l'abitazione di una delle donne.