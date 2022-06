Ambientalisti milanesi in trasferta bloccano il Raccordo Anulare di Roma

La protesta era stata annunciata e non è la prima volta che succede. Gli ambientalisti di Ultima Generazione, in 'trasferta' da Milano, hanno bloccato, lunedì 20 giugno, il grande raccordo anulare (la tangenziale) di Roma. L'azione dimostrativa è la seconda in pochi giorni nella capitale, mentre era già avvenuta in via Palmanova a Milano una decina di giorni fa.

Gli attivisti si sono seduti sul manto stradale, come da 'copione' delle loro proteste, sventagliando striscioni nei quali richiamano l'attenzione sui rischi dovuto al cambiamento climatico, affermando che non c'è più tempo da perdere per rivoluzionare le abitudini quotidiane e invertire la rotta per salvare il pianeta.

Automobilisti inferociti

Gli automobilisti, al chilometro 61,100 del raccordo, all'altezza di via della Magliana, si sono inferociti e hanno urlato di tutto ai manifestanti. Dai consigli più educati ("protestate a Montecitorio, non qui") a quelli più minacciosi ("se non vi spostate vi metto sotto"). Qualcuno, in scooter, è riuscito a passare. La protesta si è conclusa verso le nove di mattina con l'intervento degli agenti di polizia, che hanno spostato di peso i manifestanti.