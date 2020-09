Moto al Chiringuito di San Siro, l'accusa dei residenti: «Sgasano fino a notte fonda e fanno le gare»

Gare di moto serali in zona San Siro? Sui gruppi Facebook di quartiere il dibattito è aperto. Gli appassionati motociclisti da una parte, alcuni abitanti delle zone interessate dall'altra. Partiamo dalle lamentele degli abitanti: troppe moto che "sgasano" di sera, andando avanti fino all'1 o alle 2 di notte. Una situazione che si ripete da mesi e che, principalmente, si concentra intorno ai due locali-chiosco davanti all'Ippodromo, in Piazzale dello Sport: il Chiringuito e l'Ortobello.

Complice il grande parcheggio con stradina adiacente ai locali, i motociclisti si "radunano" e danno gas alle loro due-ruote. Poi si "trasferiscono" dove ci sono i rettilinei, ad esempio via Novara e via Olivieri, e ingaggerebbero gare di velocità. I residenti si lamentano sia del rumore sia del pericolo che può rappresentare, per gli altri utenti della strada, lanciarsi in "garini", come si dice bonariamente, a velocità elevate.

La difesa: «Lontano dalle abitazioni e nessuna gara»

Una versione fermamente respinta, però, da altri partecipanti alle discussioni su Facebook che si sono aperte sul tema. Non pochi sottolineano che il numero di motociclisti attorno al Chiringuito e all'Ortobello è elevato soprattutto il giovedì sera: gli appassionati di moto si radunano proveniendo da varie parti della città e poi, inevitabilmente, "sgasano" un po', ma il luogo (specficano) è piuttosto lontano dalle abitazioni. «Gli unici che potrebbero effettivamente lamentarsi - scrive uno - sono quelli che si siedono sul marciapiedi accanto al Chiringuito».

Respinta con forza, da costoro, anche l'ipotesi che "scattino" le gare sui rettilinei del quartiere. Si tratta, dicono, semplicemente del normale affluire e defluire dal posto. I toni sui gruppi Facebook si "accendono" praticamente ogni settimana, mentre la polizia locale di Milano - debitamente informata da numerosi residenti ogni settimana - per il momento non avrebbe preso alcun genere di provvedimento.