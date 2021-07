Controlli al moto raduno di San Siro: "beccato" alla guida senza patente

Un altro controllo delle forze dell'ordine a San Siro, tra l'Ippodromo, il Chiringuito e il Meazza, per verificare la situazione nell'usuale raduno estivo di motociclisti del giovedì sera. Il bilancio, il 29 luglio, è stato di 156 moto e 210 persone controllate. Ventiquattro le multe per violazioni del codice della strada, una persona è stata multata perché non aveva mai conseguito la patente.

Il resto del bilancio parla di cinque mezzi senza revisione e quindi con circolazione sospesa, ma anche di due carte di circolazione ritirate e un sequestro amministrativo. La settimana precedente, il 22 luglio, bilancio simile con ventidue multe per violazione del codice della strada e, tra l'altro, due patenti di guida ritirate. I raduni di motociclisti a San Siro sono stati spesso oggetto di polemica con residenti infastiditi dal rumore delle moto fino a mezzanotte ed oltre, e conseguenti segnalazioni alle autorità.

Come sempre, nel controllo sono stati impiegati poliziotti del commissariato Bonola, carabinieri, finanzieri e agenti di polizia locale.