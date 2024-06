Rafael Kauders, il riservista italo israeliano ucciso in guerra

Rafael Kauders, riservista di 39 anni, è il primo cittadino italo-israeliano nelle Forze di difesa israeliane (Idf) a essere stato ucciso sul campo di battaglia, e in particolare a seguito di un attacco di Hezbollah nel Nord di Israele. Il soldato proveniva da una famiglia di origini milanesi che da tempo si era trasferita in Israele. Lascia una moglie e quattro figli. A confermare la notizia su X (ex Twitter) è il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Ho appena parlato con la famiglia, attiva nella comunità italiana in Israele, per esprimere le condoglianze a nome di tutto il Governo".

Rafael Kauders, un riservista italo-israeliano di 39 anni dell’esercito 🇮🇱, è stato ucciso a seguito di un attacco di Hezbollah nel Nord di Israele.

Ho appena parlato con la famiglia, attiva nella comunità 🇮🇹 in 🇮🇱, per esprimere le condoglianze a nome di tutto il Governo. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 6, 2024

Rafael Kauders viveva a Zur Hadassa, vicino Gerusalemme. Una sua zia, Bianca Kauders, fu uccisa in un attentato palestinese nel giugno del 2003 a Gerusalemme. Kauders stava svolgendo il servizio di richiamo nell'esercito a Kurfeish nel nord di Israele e apparteneva al Battaglione 5030 della Brigata Alon. Il soldato è morto dopo essere stato ferito dalla caduta di un drone esplosivo lanciato dagli Hezbollah nel Libano, episodio sul quale ora si sta indagando.

Gli italiani morti in Israele il 7 ottobre

Ma Kauders non è l'unico italo-israeliano ad aver perso la vita dopo l'attacco di Hamas a Israele, bensì il quarto. Dopo l'attacco del 7 ottobre scorso tre cittadini con doppio passaporto che erano stati dati per dispersi sono stati successivamente confermati deceduti.

Il primo del quale si è avuta certezza della morte è stato Evitar Kipnis, il cui corpo è stato trovato insieme a quello di altri 107 cadaveri giorni dopo l'assalto sferrato da Hamas al kibbutz di Be'eri. Kipnis è stato identificato grazie all'esame del Dna il 17 ottobre e così è stato anche per la moglie, l'italo-israeliana Liliach Lea Havron, il cui corpo è stato trovato il 23 ottobre. Lilach Lea Havron era nata nel kibbutz di Be'eri, a pochi chilometri dal confine con la Striscia di Gaza, e lì lavorava come assistente sociale mentre il marito, un artista, lottava da anni contro una malattia autoimmune. La madre di Eviatar Kipnis era nata in Italia, a Livorno, e si era poi trasferita in Tunisia e da lì in Israele. L'ultimo contatto del figlio con la coppia è stato mentre i miliziani di Hamas cercavano di aprire la porta della 'stanza protetta' della loro casa dove si erano rifugiati.