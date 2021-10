Raffaella, la donna scomparsa nel nulla tra Legnano (Milano) e Castellanza (Varese)

Non si hanno ancora notizie di Raffaella, la donna scomparsa da lunedì 4 ottobre tra Legnano (Milano) e Castellanza (Varese). L'ultimo appello della famiglia è stato lanciato dal programma dedicato a casi su persone scomparse sulla Rai, Chi lo ha visto?

"Raffaella, 47 anni, vive a Legnano (Milano) e lavora in una ditta tessile di Appiano Gentile (Como). Dal 4 ottobre non ha più dato sue notizie ai familiari. Ha con sé la sua borsa da lavoro con i documenti ma non il cellulare. La sua auto è stata ritrovata a Castellanza (Varese), nei pressi del fiume Olona. I familiari temono che sia in difficoltà", hanno scritto nell'appello del programma.

Da martedì viene cercata in lungo e largo dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco. In particolare attorno alle acque del fiume Olona. L'auto della donna sarebbe stata ritrovata nella zona di via Isonzo, non lontano dalle acque.

È stata allestita l'Unità di comando locale. In azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa che ha sorvolato il fiume tra il Castello di Legnano e l'area dell'ex Bernocchi. Sul posto anche i carabinieri delle compagnie di Legnano e Busto Arsizio e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Il fiume è in piena a causa delle abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sulla provincia di Varese.

Chi è la donna scomparsa?

Alta 1.58, corporatura robusta, con sé portava probabilmente una borsa nera. Ha diversi tatuaggi. In uno, in particolare, è rappresentato un uomo con un bastone e un bambino che camminano mano nella mano sull'avambraccio sinistro. Se qualcuno dovesse averla vista, scrive il figlio in una locandina diventata virale in queste ore, "chiamate mio papà: 333 5850696". "È la mia mamma", conclude l'appello nel volantino.