Ragazza accerchiata e rapinata da 4 uomini

Circondata da quattro uomini che l'hanno avvicinata con una scusa per poi strapparle una catenina e la borsa. È accaduto a una 21enne italiana nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 marzo, intorno alle 2, in via San Rocco, zona Porta Romana.

La vittima dopo essere stata rapinata ha chiamato il 112 e sul posto è accorsa una volante della polizia di Stato. I quattro malviventi - un italiano e tre marocchini irregolari in Italia, tra i 20 e i 27 anni, tutti con precedenti - sono stati rintracciati in piazza Buozzi e trovati con la refurtiva.

Dopo il riconoscimento da parte della ragazza, per tutti i quattro è scattato l'arresto per rapina aggravata in concorso. Gli agenti li hanno portati a San Vittore.