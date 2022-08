22enne accoltellata in strada in piazza Repubblica

Una ragazza di 22 anni ferita al petto e trasportata via in ambulanza. Questo il risultato di un accoltellamento avvenuto nella mattinata di mercoledì 17 agosto, verso le 8.20, in piazza Repubblica a Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia di Stato. Soccorsa, la giovane, di nazionalità eritrea, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Due i fendenti che un aggressore avrebbe sferrato colpendola sotto al seno.

La ragazza non sarebbe in pericolo di vita. La questura sta effettuando tutti gli accertamenti per chiarire quanto accaduto e risalire all'autore dell'aggressione. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti vedendo la giovane vittima discutere in strada con un uomo.