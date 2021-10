17enne cade dalla finestra a scuola e precipita per 9 metri: molto grave

Una ragazza di 17 anni portata all'ospedale in elicottero, in codice rosso. Questo il pesante bilancio dell'episodio avvenuto nella mattinata di lunedì 18 ottobre, poco prima delle 10, all'istituto professionale Enaip di via san Rocco a Melzo, hinterland est di Milano.

La 17enne, una cittadina italiana, è caduta da una finestra di un corridoio al secondo piano, precipitando nel vuoto per circa 9 metri, prima di schiantarsi al suolo. Sul posto - dopo che alcune persone vedendo l'adolescente a terra hanno lanciato l'allarme - sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, elisoccorso e polizia locale della cittadina.

Dopo essere stata stabilizzata, la giovane, che al momento dell'arrivo dei soccoritori era cosciente, è stata elitrasportata all'ospedale Niguarda di Milano, in rosso, a causa dei molteplici e gravi traumi riportati nella caduta. Al pronto soccorso le è stata assegnata una prognosi riservata. I rilievi di legge per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidanti agli agenti della locale di Melzo.