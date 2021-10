24enne si sporge troppo e cade dal 3° piano a Rho (Milano): gravissima

Una ragazza di 24 anni in condizioni gravissime dopo aver fatto un volo di circa 9 metri, precipitando dal 3° piano di un palazzo. Il dramma in viale Italia a Rho, hinterland nord di Milano, nella notte tra sabato e domenica, verso le 3.30.

A rimanere gravemente ferita una ragazza di origine peruviana. Per soccorrerla sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri della compagnia di Rho. Dopo essere stata stabilizzata, la giovane è stata trasportata - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverata in condizioni molto delicate, anche se non corre pericolo di vita.

Ascoltando le testimonianze del fidanzato, degli amici e dei familiari della ragazza presenti al momento dela caduta, avvenuto durante una festicciola in casa, i militari hanno ricostruito la dinamica dell'incidente: la 24enne si sarebbe sporta dal balcone per recuperare un oggetto che le stava cadendo, forse un anello, poi avrebbe però perso l'equilibrio precipitando nel vuoto.