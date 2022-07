Milano, ragazza presa a calci e pugni in faccia dall'ex per strada

Nemmeno quando lei era caduta a terra, la sua furia si è arrestata. Ha continuato a colpirla con calci e pugni in faccia. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di mercoledì 12 luglio, intorno alle 23.20, nel parco di Baggio, all'angolo tra via Anselmo da Baggio e via Rismondo. Vittima una 27enne peruviana che è stata picchiata da suo ex compagno e convivente, un pregiudicato ecuadoriano suo coetaneo.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e ambulanza, chiamati da alcuni testimoni, tra cui Sathya Francesco T., guardia giurata fiduciaria che è intervenuta per fermare all'aggressore. "Stavo bevendo una coca-cola al minimarket, quando ho sentito delle grida - ha raccontato a MilanoToday -. Nel parchetto c'erano tre ragazze che stavano cercando, invano, di allontanare l'uomo mentre lui continuava a colpire una giovane. Lei era distesa a terra e aveva il volto coperto di sangue. C'erano diverse persone per strada, ma nessuno ha mosso un dito, io mi sono avvicinato e gli ho detto di smetterla subito, così lui è scappato verso via Rismondo".

In base a quanto ricostruito dai militari della radiomobile, il pestaggio sarebbe avvenuto durante un litigio a proposito della figlia che vittima e aggressore hanno in comune. La 27enne è stata soccorsa dal 118 e trasportata, in codice verde, all'ospedale San Carlo di Milano, per via delle ecchimosi, per fortuna lievi, riportate. L'uomo, invece, il quale ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato e denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Nel denunciare il pestaggio subìto, la ragazza ha riferito come da circa un mese i litigi con il suo ex fossero diventati sempre più frequenti e il comportamento di lui più insistente, tanto che lei aveva bloccato le sue chiamate e interrotto ogni rapporto.