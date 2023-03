La ragazzina che va a comprare la cocaina per mamma e papà (e la nasconde nel reggiseno)

La ragazzina di 18 anni mandata a comprare cocaina per tutta la famiglia e l’infermiere che per non farsi sottrarre la droga aveva con sé anche un bisturi. Questi sono alcuni dei clienti fiutati da Ultimo, il cane antidroga in azione nel parco delle Groane - il grande mercato dello spaccio nell'area verde tra il Milanese e la Brianza - durante un’operazione condotta dalla polizia locale tra Ceriano Laghetto e Cogliate.

Sono state diverse le persone fermate e trovate in possesso di droga, soprattutto cocaina, e segnalate alla Prefettura come consumatori per l'emissione del provvedimento che prevede il ritiro della patente di guida e altri documenti. Tra i clienti c’erano anche una ragazza di 18 anni, accompagnata dal fratello, incaricata di acquistare cocaina per tutta la famiglia. I quattro - figli e genitori - sono stati intercettati a bordo di una vettura dove il cane antidroga ha stanato la droga: la polvere bianca era stata nascosta dalla ragazza all’interno del reggiseno.

Tra gli acquirenti c’era anche un uomo, dichiaratosi poi infermiere, che per non farsi sottrarre la droga aveva con sé anche un bisturi. All'esito del servizio sono stati sequestrati circa 10 grammi di cocaina e segnalate alla prefettura 5 persone per violazione dell'articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti. Il bisturi è stato sequestrato mentre l’infermiere è stato denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.