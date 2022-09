In tre contro una ragazza per rubarle l'orologio

Avvicinata e derubata. Una donna di 31 anni, una giovane indiana residente in città, è stata scippata nelle notte tra giovedì e venerdì a Milano da tre persone, che sono riuscite a portarle via l'orologio.

Il blitz dei tre, stando a quanto ricostruito dalla questura, è avvenuto verso le 2 in viale Monte nero, in zona Porta Romana. La vittima, ha poi lei stesso raccontato alla polizia, è stata accerchiata dai tre, che le hanno strappato l'orologio dal braccio - un cronografo della Rado, dal valore di 4mila euro - e sono scappati.

Per uno di loro, un 23enne cittadino marocchino con precedenti e irregolare in Italia, la fuga è però durata poco. Gli agenti, allertati dalla 31enne, lo hanno infatti rintracciato poco distante e lo hanno bloccato. Il ragazzo aveva addosso una bomboletta di spray al peperoncino, la stessa usata per minacciare la donna, ma l'orologio era già sparito, verosimilmente portato via dai due complici.