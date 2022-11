Strappa lo smartphone a una ragazza, ma i poliziotti lo stavano seguendo: arrestato

Ha rubato lo smartphone a una ragazza, ma i poliziotti, che lo stavano seguendo, hanno assistito alla scena e lo hanno subito arrestato. Il furto vicino alla stazione ferrioviaria di Garibaldi, dove è intervenuta la Polfer.

In manette, con l'accusa di furto aggravato, un 20enne ivoriano con precedenti per reati contro il patrimonio, irregolare in Italia. Gli agenti lo hanno notato e si sono insospettiti per il suo atteggiamento, per poi decidere di seguirlo e tenterlo d'occhio.

Percorse alcune centinaia di metri, il ragazzo è arrivato vicino alla stazione di Garibaldi, dove ha strappato dalle mani della giovane il telefono ed è subito scappato. Raggiungo dai poliziotti, è stato arrestato.