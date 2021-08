Grave incidente sul lavoro, ragazza incinta colpita alla pancia da una cassa d'acqua

A una ragazza di 24 anni, che aspetta un bambino, è caduta una cassa d'acqua sull'addome. Incidente sul lavoro in una ditta di via Bovisasca a Novate Milanese, dove sono intervenuti 118 e polizia locale.

La giovane operaia, per cause ancora in via di accertamento, è stata colpita alla pancia dalla cassa di acqua. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, le sue condizioni non erano gravi, ma visto il forte dolore accusato all'addome, si teme per il suo bimbo. Per questo l'ambulanza l'ha trasportata - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano.

I rilievi per accertare con maggiore precisione la dinamica dell'infortunio e le condizioni in cui si è verificato sono affidati agli agenti della locale, al lavoro sul posto con una pattuglia.