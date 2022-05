Barista 19enne seguita e molestata da un cliente in pieno giorno

Si trovava in pausa pranzo nel bar dove lei lavora e ha iniziato a rivolgerle alcuni apprezzamenti. Poi ha aspettato che finisse il turno, l'ha seguita e l'ha molestata. La violenza sessuale nel pomeriggio di venerdì 13 maggio, intorno alle 14, in centro ad Arconate, hinterland nord ovest di Milano. La vittima è una ragazza 19enne residente nella cittadina.

Ad intervenire sul posto, in via Volta, i carabinieri di Busto Garolfo, che hanno identificato l'aggressore, un operaio italiano di 46 anni con precedenti (non per violenza sessuale), domiciliato a Lonate Pozzolo. La giovane, soccorsa, non è dovuta ricorrere a cure mediche e si è riservata di denunciare l'accaduto.

In base a quanto ricostruito dai militari, l'uomo, che stava effettuando alcuni lavori in zona per una ditta appaltatrice del Comune, ha pranzato nel locale dove lavora la ragazza e, sembra anche sotto l'effetto dell'alcol, ha iniziato a farle delle pesanti battute sul suo aspetto fisico. Tutto sembrava finito, ma invece, mentre stava rincasando una volta terminato l'orario di lavoro, la 19enne si è trovata di nuovo davanti il 46enne, che le si è avvicinato palpeggiandola e baciandola.

La giovane è riuscita a sfuggire all'aggressore, divincolandosi. Nel frattempo la gazzella dei carabinieri, che si trovava già in zona, è riuscita a fermare l'uomo e a identificarlo. In attesa che la vittima denunci la violenza, i carabinieri hanno comunque attivato il codice rosso. Nella notte tra venerdì e sabato, altre tre ragazze di 19 anni hanno subito molestie da uno sconosciuto mentre stavano aspettando l'autobus per tornare a casa in Stazione Centrale, a Milano.

Sulla vicenda della giovane barista è intervenuto anche il Comune di Arconate che sulla propria pagina Facebook ha scritto: "Nella giornata di venerdi 13 maggio sono stati segnalati alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale comportamenti pesantemente inappropriati da parte di un operaio di una ditta appaltatrice del Comune di Arconate, impegnato in quel momento in alcuni lavori di manutenzione edile in paese, ai danni di una ragazza 19enne".

"Tali condotte, esposte in una denuncia-querela dalla parte offesa, potrebbero configurare gravi ipotesi di reato - continua il Comune -. In attesa che la vicenda venga vagliata dalla competente autorità giudiziaria, l’amministrazione non può che prendere le distanze e censurare una simile condotta, che allo stato risulta del tutto incompatibile con i principi ed i valori del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai quali si devono conformare anche i dipendenti delle ditte appaltatrici del Comune. Per tali ragione il Comune, anche a tutela della sua immagine, provvederà alla sospensione dell’appalto dei servizi con l’azienda sopracitata, in attesa di ulteriori valutazioni e determinazioni in merito all’accaduto, ed esprime solidarietà e vicinanza alla ragazza".