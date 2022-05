Ragazza molestata e violentata a Brera, non si escludono altre vittime

L'avrebbe palpeggiata nelle parti intime, più volte. Poi l'avrebbe trascinata in un luogo appartato costringendola ad assistere a quello "spettacolo". Un uomo di 40 anni, un cittadino del Bangladesh, è stato fermato a Milano con l'accusa di violenza sessuale dopo aver abusato di una donna incrociata per caso fuori da un locale in zona Brera, pieno centro città.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, la scorsa sera, il maniaco avrebbe iniziato a infastidire la vittima, costringendola a spostarsi, per poi toccarla. Dopo averla bloccata e cinta a sé, il 40enne l'avrebbe quindi trascinata in un posto "sicuro" per poi masturbarsi davanti a lei. La vittima, spaventata e sotto shock, è riuscita ad allontanarsi e ha raggiunto direttamente la questura, dove ha immediatamente denunciato quanto le era appena accaduto.

Gli investigatori della IV sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì, hanno subito cominciato a dare la caccia all'uomo, in parte ripreso dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il 40enne è stato così rintracciato e fermato, sempre in zona: al momento del "blitz" degli agenti aveva addosso gli stessi abiti della sera delle violenza. "Non si esclude - sottolineano dalla questura - che altri fatti analoghi, non ancora denunciati dalle vittime, possano essere stati compiuti" nel quartiere di Brera.