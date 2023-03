Tragedia a Nerviano, trovata morta una ragazza di 23 anni

Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in via vicinale di Parabiago a Nerviano (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di lunedì 27 marzo.

La giovane è stata trovata all'interno di un'automobile, sono stati alcuni passanti a notare il corpo e ad allertare il 118. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della croce rossa di Legnano che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane.

Secondo quanto trapelato pare si tratti di un gesto volontario. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Legnano.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.