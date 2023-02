Ragazza morta dopo aver mangiato tiramisù vegano: cosa dicono le indagini

Cosa si sa della morte della ragazza allergica al latte che ha perso la vita dopo aver assaggiato alcuni cucchiai di tiramisù vegano in un ristorante a Milano? La Procura di Milano sta indagando per verificare se la morte di una 20enne sia stata causata proprio da quel dolce mangiato in un locale specializzato nel servire cibo senza ingredienti di origine animale.

La giovane, una 20enne, era a cena col fidanzato ed è deceduta nella giornata del 5 febbraio all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo dieci giorni di coma, a causa di uno shock anafilattico. La vittima aveva espressamente richiesto quel dolce perché era allergica fin dalla nascita al latte e alle uova, sicura che non contenesse sostanze di derivazione animale, men che meno latte. D'altronde, l'etichetta parlava chiaro.

La cena i ristorante e lo shock anafilattico

La ragazza è andata con il suo ragazzo lo scorso 26 gennaio in un ristorante, dove era già stata diverse volte e specializzato in cibi vegani. Quella sera ha ordinato per la prima volta un tiramisù vegano. Sono bastati pochi cucchiaini per farla star male. È andata in bagno subito, è uscita, ha chiesto aiuto. Nel giro di pochi istanti è finita in shock anafilattico. Un’ambulanza d’urgenza l’ha trasportata all’ospedale San Raffaele, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarla. La ragazza aveva una ipersensibilità allergica al latte.

Da successivi accertamenti è emerso, però, che la giovane aveva anche un'allergia all'uovo. Nelle successive analisi dell'Ats (Agenzia di tutela della salute) sarebbero state trovate pure tracce di uovo nella maionese, prodotta dal locale, usata per condire un panino che la giovane ha mangiato. Ulteriori approfondimenti, dunque, dovranno chiarire anche questo aspetto e se possa essere collegato alla morte.

Le indagini sul tiramisù e il ritiro del prodotto

Il pm Luca Gaglio e il dipartimento 'ambiente, salute, sicurezza, lavoro', guidato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disposto subito il fermo amministrativo di alcune confezioni del prodotto: sono stati sequestrati dalla polizia sette vasetti nel locale e altri 95 nello stabilimento di produzione. In base ai primi accertamenti, la 20enne si sarebbe sentita male dopo aver mangiato 'Tiramisun', un tiramisù del marchio Mascherpa che avrebbe dovuto essere vegano e che invece, si sospetta, contenesse tracce di latte.

Poi, il ministero della Salute ha deciso per il "richiamo", ossia il ritiro del 'Tiramisun' da tutti i negozi e ristoranti: il prodotto è stato ritirato il 6 febbraio dal mercato da 63 negozi in tutta Italia per la "presenza di allergene", ovvero in questo caso di "proteine del latte" non indicate nell'etichetta. Da chiarire se questo ingrediente sia in qualche modo connesso alla morte della ventenne. Alcuni esami qualitativi sul tiramisù e, in particolare, sulle proteine del latte presenti, sarebbero già state condotte. Ora ai Nas spettano analisi quantitative. La Procura nominerà poi un esperto per una consulenza allergologica. Il fidanzato verrà certamente sentito nuovamente dagli inquirenti per alcune precisazioni. Ciò che è appurato al momento è che la reazione allergica si è verificata istantaneamente mentre la ragazza stava mangiando il dolce.

La Procura di Milano ha aperto un'indagine con le ipotesi di reato "di omicidio colposo, frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine". Al momento, quattro persone risultano iscritte nel registro degli indagati: il titolare, il responsabile della produzione e due dipendenti dell'azienda, la Glg srl, con sede ad Assago (Milano), che produceva quel 'Tiramisun vegano' con marchio Mascherpa. Altre risposte dovrebbero arrivare dall'autopsia sul corpo della ragazza che si terrà tra giovedì e venerdì.

Il ministero richiama il Tiramisun vegano