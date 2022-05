Ragazza precipita da un quarto piano a Milano, morta

Sconcerto tra gli abitanti di Città Studi a Milano, dove nel pomeriggio di lunedì una ragazza di 24 anni è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di una palazzina in via Luigi Luzzatti.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto pochi minuti dopo le 17. Purtroppo per la giovane non c'era più nulla da fare e il personale sanitario, arrivato con ambulanza e automedica, non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

La dinamica dell'episodio non è nota. In via Luzzatti, oltre ai soccorritori (presenti anche i vigili del fuoco), sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Sono loro gli incaricati di indagare sulla dinamica dei fatti.

Sempre nel pomeriggio di lunedì, a Cinisello Balsamo, un anziano è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un balcone ed essere finito contro gli spuntoni di un cancello.