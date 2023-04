Ragazza muore dopo un intervento per perdere peso: medico indagato

Un medico indagato per la morte di Anna Giugliano, la 28enne morta dopo essersi sottoposta, lo scorso 8 marzo, a un intervento per ridurre il peso, all'istituto Humanitas di Rozzano. Sul decesso aveva aperto un'inchiesta la Procura di Milano ipotizzando il reato di omicidio colposo.

La ragazza era deceduta il 21 marzo, a una quindicina di giorni dall'operazione, dopo essere arrivata al pronto soccorso dello stesso ospedale lamentando forti dolori all'addome. A nulla era valso il ricovero, avvenuto il 19 marzo: le sue condizioni erano già troppo gravi. L'iscrizione del medico che ha eseguito l'intervento nel registro degli indagati è un atto dovuto, così come l'autopsia che è stata effettuata martedì 4 aprile.

In base a quanto trapelato, la giovane donna sarebbe morta per sepsi. L'ipotesi è che un problema possa essere insorto nella fase post-operatoria, quando le sono stati messi i punti di sutura. Questa circostanza avrebbe provocato un'infezione. La causa del decesso, in ogni caso, deve ancora essere accertata attraverso gli esami tuttora in corso.

A fare partire l'inchiesta, condotta dal dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Valentina Mondovì, era stata la denuncia dei familiari della ragazza, assistiti dall'avvocato Simone Ciro Giordano. Dopo l'operazione, Giugliano, residente nel Novarese, era tornata a casa e apparentemente stava bene. Qualche giorno dopo aveva iniziato ad accusare forti dolori e ad avere la febbre. Poi le sue condizioni sono peggiorate, fino al ricovero, dopo il quale è spirata.