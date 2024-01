Il mistero della ragazza trovata nuda in strada da Raffaella Mennoia: incubo violenza sessuale

Una giovane cammina seminuda in strada. Da sola, all'alba. Nel freddo e nel buio. Sono le sei di sabato mattina, è in un parcheggio al confine tra Milano e Cinisello Balsamo. Davanti a sé trova Raffaella Mennoia, autrice televisiva - storica collaboratrice di Maria De Filippi - che cerca di soccorrerla e chiede poi aiuto alla reception dell'albergo in cui alloggia.

"Questa mattina ero a Milano. Avevo un volo molto presto e, alle sei del mattino, sono scesa con il mio cane per una passeggiata prima di prendere il taxi per dirigerci verso l'aeroporto", ha raccontato la donna in un lungo post pubblicato su Instagram. "Era ancora buio quando sono uscita dall'albergo. Mentre mi trovavo nel parcheggio, ho notato una ragazza in lontananza. Era solo una silhouette, e si teneva stretta la giacca, credevo a causa del freddo. Tuttavia, una volta più vicina ho visto che la ragazza era completamente nuda sotto la giacca".

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, che ora indagano, effettivamente l'hanno trovata praticamente nuda lì. "Non aveva né gonna né slip, indossava solo le scarpe. Mentre ci avvicinavamo l'una all'altra, mi sono fermata per chiederle cosa stesse succedendo - il racconto della Mennoia -. Non sapevo cosa dire esattamente. Ma lei non si voleva avvicinare più di tanto ed era chiaramente sotto shock, con occhi persi, impaurita. Subito dopo si è girata ed è andata dietro alle macchine parcheggiate. Non voleva che mi avvicinassi e mi ha fatto segno di aspettare, quindi sono tornata in albergo per informare la reception della situazione. Ho chiesto loro di chiamare la polizia e nel frattempo ho portato il mio cane in camera. Quando sono scesa di nuovo, la ragazza non c'era più. Nel frattempo, la polizia era arrivata", ha spiegato l'autrice, anche se in realtà l'intervento è stato dei carabinieri.

Ora sono proprio i militari a indagare sull'accaduto, soprattutto per cercare di capire se la giovane - una 20enne sudamericana che vive nella zona di Legnano - sia stata violentata. Immediatamente accompagnata alla clinica Mangiagalli, i primi esami avrebbero escluso tracce di violenza sessuale, anche se non è escluso che la vittima possa essere stata abusata o che magari sia riuscita a sfuggire al suo aggressore rifugiandosi proprio nel parcheggio dove è stata soccorsa.

Agli investigatori la 20enne avrebbe raccontato di aver trascorso la serata in una discoteca a Cinisello e di non ricordare poi più nulla, motivo per cui è stata sottoposta agli esami tossicologici, che dovranno accertare se ha assunto - magari anche contro la propria volontà - delle sostanze stupefacenti. "Una volta arrivata a casa a Roma ho chiamato l'albergo e mi hanno detto che la ragazza era stata portata in ospedale. Violentata e abbandonata nel parcheggio dell'albergo. Nuda. Sono ancora sotto shock per quello che ho visto: la ragazza che camminava nel parcheggio, totalmente nuda, tenendosi stressa la giacca, l'unica cosa che poteva confortarla e abbracciare. I suoi occhi terrorizzati - ha concluso la Mennoia nel suo racconto - la sua paura muta. Sola. La violenza che sia su un bambino, su una donna o su di un animale, è mostruosa".

Quando è stata soccorsa, la 20enne aveva abrasioni alle ginocchia e al collo. Un altro dettaglio di un mistero che ora i carabinieri stanno cercando di risolvere.