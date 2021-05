La 19enne positiva al covid trovata in centro con 20 amici, tutti assembrati e senza mascherina

Multati in 21. La ragazza, 19enne, denunciata per epidemia colposa

Doveva essere a casa, sottoposta al regime di quarantena obbligatoria. Era in giro per la città, quasi al limite del coprifuoco, insieme ad altri amici e per di più senza rispettare le norme minime di prevenzione.

Una ragazza di 19 anni, una giovane filippina, è stata denunciata giovedì sera dai carabinieri della stazione Moscova per essere uscita di casa nonostante il giorno precedente, dopo il tampone, fosse risultata positiva al covid.

La 19enne è stata fermata in piazza Gae Aulenti, alle 21.45, dai militari che sono intervenuti dopo aver notato un gruppetto di giovani, tutti senza mascherina e decisamente troppo vicini tra loro. I carabinieri hanno identificato 21 ragazzi in totale, tutti tra i 18 e i 20 anni. Dagli accertamenti compiuti sui nomi, è poi emersa proprio la positività della giovane, che era stata segnalata dall'Ats come persona sottoposta a quarantena obbligatoria.

I 21 ragazzi sono quindi stati multati con una sanzione da 400 euro ciascuno per il mancato rispetto delle norme anti covid, mentre la 19enne è stata denunciata. Per lei si profila anche il rischio di un'accusa di epidemia colposa, reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.