Maria, la ragazza presa a calci e tenuta per il collo mentre rincasa

Si chiama Maria ed è una studentessa del Politecnico la ragazza di 21 anni che nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3.40, ha subito una violenta aggressione mentre rincasava dopo il lavoro da cameriera in centro. A denunciare l'episodio sui social è stata lei stessa.

"Io ho opposto resistenza - ha raccontato la giovane vittima - e lui ha iniziato a picchiarmi". Il tentativo di rapina era avvenuto in via Brofferio angolo piazza Bausan, zona Bovisa, quartiere dove l'universitaria abita. Come ricostruito dalla questura, l'aggressore, un 29enne egiziano irregolare in Italia, si era avvicinato alla 21enne per poi spingerla a terra facendola cadere, nel tentativo di rubarle la borsa e lo smartphone.

Stesa al suolo, la ragazza si è rannicchiata proteggendo le sue cose col corpo. A quel punto l'uomo ha iniziato a prenderla a calci e pugni, stringendole anche le mani al collo, come ha riferito un'amica della vittima in un video pubblicato su Instagram. "Ho chiamato aiuto per diversi minuti - ha ricordato Maria - finché un uomo non mi ha soccorso". "Quello che provo ora - ha continuato la vittima - al di là dello spavento, è tanta rabbia". "Ho paura - ha concluso Maria - quando cammino da sola. Anche se è giorno, mi guardo continuamente intorno. Ma non voglio farmi bloccare da questo trauma".

Il tentativo di rapina era stato interrotto da alcuni passanti, che avevano messo in fuga il 29enne. Una volante l'ha poi intercettato, bloccato e arrestato in via Candiani, per poi portarlo a San Vittore. Maria, nel frattempo, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice verde all'ospedale Niguarda di Milano, per i traumi riportati, tra cui alcuni graffi ed ecchimosi al collo e lividi in tutto il corpo, compresa la parte del viso sotto l'occhio.