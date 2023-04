Ragazza spinta a terra dal branco e rapinata in centro a Milano

Circondata, spinta per terra e rapinata. È accaduto a una ventenne italiana nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, intorno alle 3, in via Legnano, zona Brera.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha arrestato, con l'accusa rapina in concorso, i presunti responsabili: un 20enne e un 18enne tunisini, una 18enne marocchina e un 22enne peruviano. I quattro poco prima avrebbero rapinato la vittima di una collanina dopo averla fatta cadere.

Il gruppo, forse insieme ad altri complici, nella stessa serata avrebbe aggredito anche un 19enne italiano per sottrargli collanina e smartphone. A essere recuperato addosso ai quattro, solo il telefono del ragazzo.