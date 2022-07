Ruba 100mila euro nelle case e usa minore come 'palo'

È riuscita a rubare beni per 100mila euro mettendo a segno cinque colpi nelle case del centro di Milano. Ma la polizia l'ha scoperta e arrestata. Nei guai una 28enne macedone, accusata di furti commessi nel 2022 in cinque case della zona centrale della città.

La giovane, con domicilio nel campo nomadi di Monte Bisbino, è stata fermata al termine di un'indagine coordinata dalla procura milanese, partita grazie alle denunce dei proprietari e continuata attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza. La donna è stata individuata dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro quale unica autrice dei furti, commessi tra aprile e giugno scorsi.

I furti in pieno giorno con due minori

Sempre uguale la modalità con cui venivano messi a segno i colpi, durante i quali, in pieno giorno, la 28enne portava sempre con sé due minori. Gli investigatori si sono messi sulle sue tracce dopo un primo furto commesso il 18 aprile in via Nansen, zona Certosa. In questo caso, dopo aver approfittato del fatto che i proprietari fossero usciti, la donna aveva lasciato all'esterno un minorenne a fare 'da palo' e con l'altro minore era entrata nel condominio, per poi scassinare la porta, accedere all'appartamento e rubare in poco tempo tutti gli oggetti di valore.

Diversi video registrati dalle telecamere di videosorveglianza degli appartamenti e condomini hanno evidenziato come la 28enne avesse un ben preciso modus operandi: agiva sempre nella stessa fascia oraria del pomeriggio e usciva sempre in tempo per presentarsi alla polizia, visto che ne aveva l'obbligo quotidiano per via di una misura cautelare. Lo scorso maggio, infatti, la giovane, che ha numerosi precedenti specifici, era già stata arrestata in flagranza per un altro furto in appartamento.

Oltre alla casa svaligiata in via Nansen, la 28enne è ritenuta responsabile di altri furti commessi il 7 maggio in via Varesina, il 14 maggio in via Masolino da Panicale, il 5 giugno in via Grosotto e l'11 giugno in viale Certosa. Il valore dei beni asportati è, complessivamente, di circa centomila euro.