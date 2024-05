Ragazzina ha una malore in strada a Milano: salvata da due carabinieri di passaggio

Salva grazie a due eroi per caso. Due eroi in divisa. Una ragazzina di 16 anni, una minorenne svizzera in visita a Milano insieme ad amici e genitori, è stata soccorsa domenica mattina in corso Buenos Aires a Milano dopo aver avuto un malore che ha rischiato di farla soffocare. L'allarme è scattato poco dopo le 11, quando una pattuglia del Radiomobile ha visto la giovane a terra, circondata da alcuni passanti.

I due militari - un maresciallo e un carabiniere scelto - si sono immediatamente avvicinati e hanno visto che la 16enne era in preda a delle forti convulsioni e perdeva sangue dalla bocca. Dopo aver allertato il 118, i due hanno deciso di intervenire affinché la situazione non precipitasse del tutto. Così mentre il collega cercava di tenere ferma la ragazzina, il maresciallo l'ha posta in posizione di sicurezza, le ha aperto la bocca con un tampone - per evitare che ingoiasse la lingua - e le ha liberato le vie aeree con una cannula naso faringea trovata nel kit di primo soccorso.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato la giovane alla clinica De Marchi in codice giallo, un passaggio necessario anche per approfondire i motivi del malore. Gli stessi soccorritori hanno ringraziato i due carabinieri, confermando che la 16enne rischiava di soffocare se non fosse stata aiutata immediatamente.