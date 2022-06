Scippa una ragazza e aggredisce i carabinieri: fermato con lo spray al peperoncino

Un ragazzo di 23 anni, un cittadino marocchino senza fissa dimora, irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano dopo aver scippato una ragazza - una sua coetanea, italiana - in centro città.

Il blitz del 23enne è avvenuto verso l'una in via Francesco Sforza, dove ha sorpreso la vittima alle spalle e le ha strappato una collanina in oro. I carabinieri del Radiomobile, allertati dalla giovane, sono riusciti a rintracciare il presunto scippatore in via Andreani, a poca distanza. Alla vista dell'auto dell'arma, però, il ragazzo si è scagliato contro gli uomini in divisa, tanto che i militari hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo.

Il ladro è stato visitato in ospedale per precauzione ed è poi stato dichiarato in arresto. Due militari sono invece stati medicati per le ferite riportate.