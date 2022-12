La ragazza senzatetto che ha partorito e non ha riconosciuto il figlio. Caso politico

E' diventato un caso (anche) politico la vicenda della ragazza senzatetto di 24 anni, che vive in strada con il compagno e ha partorito un figlio nato prematuro, senza riconoscerlo. Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, secondo cui "non serve una legge, perché c'è già, è la 194 e andrebbe attuata".

La vicenda è estrema, ma drammatica. Sabrina e Michael sono una giovane coppia in grande difficoltà economica. Arrivano dalla Sardegna, erano emigrati in Germania dove lui lavorava come pizzaiolo per poi perdere il posto a causa delle restrizioni del covid. Da lì in poi un calvario in vari luoghi d'Europa fino ad arrivare a Milano, per l'esattezza a San Donato Milanese, nei pressi della metropolitana, dove la coppia vive in un giaciglio di fortuna formato da ombrelli e coperta.

Sabrina, il 2 dicembre, ha partorito all'ospedale di Vizzolo Predabissi, lasciando poi trascorrere i 10 giorni previsti dalla legge dopo i quali scatta in automatico l'anonimato del parto e la procedura di adottabilità del neonato. La ragazza, quando il caso è diventato di dominio pubblico, ha detto che non avrebbe potuto accudirlo e non se la sentiva di farlo dormire al gelo sotto la tenda. Quando alla possibilità di dormire in un dormitorio, né lei né il fidanzato vogliono saperne: verrebbero separati e non vogliono fare quella fine.

Per la ministra, basta la 194

Per la ministra Roccella, il punto è la legge 194, quella che, come è noto, regola l'interruzione volontaria di gravidanza, mettendo in atto (o dichiarando che vadano messi in atto) alcuni meccanismi protettivi per la donna che decide di ricorrere all'aborto per ragioni economiche. "Non possiamo avere la certezza che, in condizioni diverse, Sabrina avrebbe tenuto il bambino", ha scritto su Facebook la ministra, "ma sappiamo che queste sono le motivazioni addotte. E sappiamo che sono tante le Sabrina che rinunciano alla maternità per ragioni economiche", per poi concludere che "la legge c'è, è la 194, e andrebbe soltanto attuata".

Sabrina, però, non ha scelto la strada dell'aborto. Ha deciso di far nascere il figlio ma, poi, secondo quanto le garantisce la legge, ha scelto l'anonimato in totale sicurezza per il neonato (accudito in ospedale) in modo che possa essere adottato. Una situazione, quindi, diversa da quella evocata dalla ministra.

"Diritto alle cure anche per i senzatetto"

Sulla questione è intervenuto anche Pierfrancesco Majorino, candidato presidente di Regione Lombardia per il centrosinistra. "Non viene riconosciuto, alle persone che vivono per strada, il diritto di avere un medico di base e un accesso alle cure adeguato", ha commentato. Sabrina e il suo fidanzato non hanno i documenti: dovrebbero rifarli nel Comune di residenza in Sardegna, ma non hanno il denaro per fare il viaggio di andata e ritorno. Majorino ha sottolineato anche che un ordine del giorno in Parlamento, che chiedeva l'istituzione del principio delle cure di base per i senzatetto, non è stato accolto dal Governo: "Girano la testa dall'altra parte, sapendo che questa falla continueranno a coprirla le associazioni del terzo settore, i medici e gli infermieri che decidono di dedicare il loro tempo libero a queste persone".