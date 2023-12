Ragazzina 15enne stuprata in un b&b: arrestato il secondo complice

È stato rintracciato sul Lago Maggiore il giovane gambiano accusato, con un complice già arrestato, di avere stuprato una ragazza di 15 anni in un bed and breakfast del centro di Milano, in zona Colonne di San Lorenzo, a maggio del 2021. I carabinieri di Cannobio (Vco) lo hanno arrestato e portato nel carcere di Verbania, dove sconterà la condanna in contumacia a 5 anni e 4 mesi di reclusione, mentre il complice sta già scontando una condanna a 6 anni.

Secondo le indagini, che hanno ricostruito quanto avvenuto, un amico della 15enne l'avrebbe accompagnata al b&b per trascorrere la serata insieme anche ai due poi accusati di violenza sessuale, ma si sarebbe allontanato. Una volta rientrato si sarebbe reso conto che la ragazza era stordita dall'alcol e che gli altri due avevano abusato di lei. La ragazza, a sua volta, aveva messo a verbale di avere ricordi confusi perché aveva perso lucidità dopo avere bevuto l'alcol offerto dagli altri due.

Gli investigatori avevano identificato i due presunti stupratori, anche grazie alle verifiche sulle modalità con cui avevano preso in affitto la stanza, e ne avevano arrestato uno: entrambi sono stati poi condannati ma, finora, all'appello mancava l'altro, ora rintracciato dai carabinieri di Cannobio sul Lago Maggiore.