Céline, la ragazza svizzera scomparsa è stata ritrovata a Milano

È stata ritrovata a Milano il 6 giugno la giovane ragazza svizzera scomparsa dal 26 maggio, Céline. La ragazza è stata ritrovata verso le 20, come racconta QuiComo, ed era in buone condizioni fisiche.

La polizia cantonale aveva diramato un appello per la scomparsa di Céline, cittadina svizzera e domiciliata in Canton Ticino a Gordevio. Non si avevano sue notizie dalle 19.35 del 26 maggio. Indossava pantaloni neri, giacca nera, scarpe nere Nike, borsa e zaino.