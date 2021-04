26enne ricoverata al Policlinico (Milano) con trombosi cerebrale

Una 26enne, operatrice sanitaria, è ricoverata da lunedì al Policlinico di Milano con una trombosi cerebrale.

Le sue condizioni sono serie, ma, secondo quanto è trapelato, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. La prognosi è riservata ed è ricoverata in reparto e non in rianimazione, è cosciente e sta rispondendo alle terapie.

La giovane faceva parte di una delle categorie prioritarie della campagna vaccinale.