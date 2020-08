Ragazzina 14enne trovata ubriaca in strada alle 2 di notte: ricoverata in codice rosso

La festa, i brindisi, evidentemente tanti. Poi, il malore. Notte di paura quella tra mercoledì e giovedì per una ragazzina di 14 anni, una giovane studentessa di Meda, che è stata male a Seregno dopo un party con alcuni amici coetanei.

L'allarme è scattato verso le 2.20, quando la 14enne si è accasciata al suolo in via Bologna. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Seregno.

La studentessa è stata così visitata in strada e poi accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Desio in codice rosso. Giovedì mattina la giovanissima si trova ancora ricoverata, stando a quanto riferito dai militari, anche se non è in pericolo di vita.

Sono stati gli stessi carabinieri a ricostruire le ore precedenti al malore, accertando che la giovane aveva preso parte a una festa con alcuni amici, dove aveva esagerato con l'alcol.