Ragazza violentata da due uomini in un bed and breakfast a Milano

L'avrebbero attirata in un bed and breakfast e lì avrebbero abusato di lei. Una ragazza di 18 anni, una giovane studentessa, ha denunciato di essere stata violentata lo scorso maggio da due uomini, uno dei quali nelle scorse ore è finito in manette.

L'uomo, di origine nordafricana, è stato fermato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip milanese Manuela Scudieri, su richiesta del pm, Pasquale Addesso, dopo le indagini della polizia. Il suo complice sarebbe invece ricercato perché fuggito all'estero subito dopo la presunta violenza.

Pochissimi i dettagli finora filtrati. Stando a quanto appreso, gli abusi sarebbero avvenuti in una stanza che i due presunti stupratori avevano preso in affitto per quella notte. La studentessa ha raccontato di essere rimasta stordita dall'alcol che ha bevuto insieme a loro. Tra i testimoni ascoltati durante l'indagine ci sarebbe anche un amico della vittima, tra gli ultimi ad aver visto la giovane prima che entrasse nel bed and breakfast.

Nell'inchiesta, secondo quanto riporta Ansa, si sta verificando anche la possibilità che siano stati commessi abusi su altre ragazze con lo stesso copione da parte di alcuni giovani che frequentano spesso, come i due indagati, la zona della movida delle Colonne.