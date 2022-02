Ragazzina di 19 anni stuprata nel bagno di un locale

L'incrocio casuale nel locale, le chiacchiere scambiate mentre la musica "a palla" invadeva la sala. Poi, l'orrore e la fuga, inutile. Un ragazzo di 23 anni è stato bloccato nelle scorse ore dalla polizia di Gallarate perché accusato di aver violentato una ragazzina di 19 anni all'interno di una discoteca della cittadina che si trova al confine tra il Milanese e il Varesotto.

Lo stupro sarebbe avvenuto durante la notte tra il 29 e il 30 gennaio scorsi. I poliziotti erano intervenuti sul posto per un normale controllo ed erano poi stati avvicinati dalla giovane che, in compagnia di una sua amica, aveva raccontato di essere stata violentata. La vittima - residente fuori città - aveva spiegato di aver conosciuto un ragazzo che l'aveva poi bloccata in bagno, chiudendo la porta a chiave, per abusare di lei.

Grazie a una rapida indagine, gli agenti hanno identificato un 23enne, che al momento risulta indagato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La questura di Varese, stando a quanto riferito in una nota, ha sanzionato anche i titolari del locale teatro dello stupro perché - si legge in un comunicato - i buttafuori "pur consci del grave episodio appena avvenuto, anziché allertare immediatamente le forze dell’ordine, si erano limitati ad allontanare il presunto violentatore impedendone di fatto la sua immediata identificazione". Per questo, la discoteca - dove già in passato si erano verificati disordini e risse - è stata chiusa per 15 giorni.