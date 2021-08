"Mi hanno violentata": 18enne in vacanza abusata dal branco di 5 ragazzi

Avrebbe deciso di seguire quei tre ragazzi in casa. Si sarebbe fidata di uno di loro, conosciuto l'anno scorso nello stesso posto. Ma in un attimo quell'appartamento si sarebbe trasformato in una trappola senza via d'uscita per lei.

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata lo scorso martedì da cinque ragazzi a Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in vacanza con i genitori. Stando a quanto raccontato dalla stessa vittima alla squadra mobile di Udine, cinque giovani - tutti tra i 17 e 21 anni, un piemontese, due veneti e due lombardi - avrebbero abusato di lei a turno fino a quando non l'avrebbero lasciata andare.

A quel punto la giovane avrebbe raggiunto un amico bagnino a cui avrebbe confidato tutto per poi fare lo stesso con suo padre. L'uomo, su tutte le furie, avrebbe così raggiunto l'abitazione dei cinque ragazzi - affittata proprio per le vacanze - e avrebbe sfondato la porta d'ingresso, cercando di raggiungere i giovani. A fermarlo è stata la polizia allertata dai vicini di casa, convinti che si trattasse di una lite.

Davanti agli agenti, però, la 18enne ha poi spiegato il motivo della rabbia del padre e ha formalizzato la denuncia. La vittima ha spiegato di aver incontrato tre dei cinque ragazzi - tra cui il piemontese che già conosceva - sul lungomare e di averli seguiti. Le violenze sarebbero iniziate una volta arrivati a casa, dove poco dopo sarebbero giunti anche gli altri due amici. Quindi, quando uno dei cinque sarebbe uscito dall'appartamento, la ragazza l'avrebbe seguito per poi raggiungere il bagnino e i genitori.

Stando a quanto appreso, pare che la vittima abbia denunciato alla polizia di aver già subito abusi da uno dei cinque ragazzi lo scorso anno, sempre a Lignano, anche se non era mai stata presentata una denuncia ufficiale. I cinque, ha fatto sapere la questura friulana, al momento sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo.

I ragazzi, informalmente, pare che abbiano ammesso di aver avuto rapporti con la giovane, sostenendo però che lei era consenziente. Nelle prossime ore saranno riascoltati alla presenza degli avvocati.