Studentessa molestata e palpeggiata in strada, aggredito l'amico che cercava di salvarla

Hanno molestato lei. Hanno aggredito e cercato di derubare lui. Due uomini - un 33enne cittadino tunisino e un 22enne cittadino egiziano, entrambi con precedenti ed entrambi irregolari in Italia - sono stati arrestati nella notte tra giovedì e venerdì dai carabinieri dopo aver palpeggiato una studentessa di 22 anni e aver minacciato un suo amico di 26 anni, anche lui studente, che aveva cercato di difenderla.

Il raid dei due, stando a quanto appreso, è andato in scena in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. La prima a finire nel loro mirino è stata proprio la 22enne, che è stata palpeggiata con violenza nelle parti intime. Per aiutarla è subito intervenuto il 26enne, che è però stato aggredito dai maniaci, che hanno poi frugato nelle sue tasche cercando di derubarlo.

All'arrivo dei carabinieri del Radiomobile, il 33enne e il 22enne sono scappati, ma sono subito stati raggiunti e bloccati. I militari hanno però dovuto fare i conti con la reazione dei due, entrambi visibilmente ubriachi, che hanno scalciato contro gli uomini in divisa rifiutandosi di salire a bordo delle auto. I due sono quindi stati arrestati con le accuse di violenza sessuale, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella giornata di giovedì un'altra ragazza, una 26enne, era stata palpeggiata da un 44enne all'interno di Parco Sempione. Lui stesso, fermato e indagato a piede libero dalla polizia, ha poi molestato una seconda donna durante la notte, in pieno centro città.