Ragazzina di 15 anni tenta il suicidio: "Sono stata violentata"

L'incontro nella stazione ferroviaria di Milano e il viaggio insieme verso Pavia. Poi quelle ore di terrore e il gesto estremo, fortunatamente sventato dalla polizia. Una ragazzina di 15 anni è stata salvata martedì sera, giorno di Santo Stefano, dopo che si era gettata nelle gelide acque del fiume Ticino nel capoluogo pavese.

L'allarme è scattato quando lei stessa avrebbe telefonato alla madre annunciando l'intenzione di farla finita. Da lì l'immediato intervento degli agenti, che si sono tuffati nel fiume e sono riusciti a portarla in salvo. Gli investigatori hanno poi ricostruito - stando a quanto appreso - che dietro il tentato suicidio ci sarebbe una violenza subita soltanto poche ore prima.

Sembra, infatti, che la 15enne nel pomeriggio del 26 dicembre avesse incontrato nella stazione di Milano Porta Garibaldi un uomo conosciuto qualche giorno prima sui social. Lui - si tratterebbe di un 25enne di origini nordafricane, come lei - avrebbe convinto la giovane a seguirlo in treno fino a Pavia, la città dove abita.

Una volta lì l'avrebbe portata nell'area Vul, in riva al Ticino, e l'avrebbe violentata. La vittima poi, in preda alla disperazione, si sarebbe gettata nel fiume. La 15enne è stato trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata curata dai medici e dimessa con una prognosi di due giorni. La polizia ha subito avviato le indagini per risalire all'autore della violenza.