"Sono stata violentata nelle terme": la denuncia di una turista a Milano

L'incontro nelle terme. Lei, l'amica e quell'uomo che iniziano a chiacchierare. Qualche risata, qualche battuta. Poi l'invito negli spogliatoi e lì l'approccio e il rapporto, nonostante un rifiuto ripetuto più volte. Una turista di 29 anni, una giovane inglese in visita a Milano insieme ad altre ragazze, ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata lunedì sera in un centro termale sotto la Madonnina.

L'allarme è scattato verso le 23, quando la 29enne ha chiesto alla reception dell'hotel in cui alloggiava - un b&b in centro, in zona Wagner - di telefonare alle forze dell'ordine. Ai militari del Radiomobile intervenuti la vittima ha spiegato di aver trascorso il pomeriggio e la serata alle terme insieme a un'amica, dove le due avrebbero conosciuto un ragazzo.

Dopo alcuni minuti passati insieme, l'uomo - stando alla ricostruzione fornita dalla britannica - l'avrebbe invitata a seguirlo negli spogliatoi maschili, dove si sarebbe consumata la violenza, a cui la giovane avrebbe cercato di opporsi. Dopo essere tornate in hotel con i mezzi, la vittima e l'amica hanno contattato il 112, fornendo poi ai carabinieri una descrizione dell'aggressore.

La 29enne è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli, centro di riferimento per le violenze sessuali, per tutti gli accertamenti del caso. Lei stessa martedì mattina ha poi formalizzato la denuncia ai militari della stazione Moscova. Gli investigatori stanno ora cercando di dare un nome e un volto all'uomo.