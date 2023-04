Ragazza di 21 anni violentata su un treno Milano-Bergamo

Un'altra violenza sessuale. Stavolta su un convoglio Milano-Bergamo. Una giovane di 21 anni sarebbe stata violentata da un uomo che si era offerto di aiutarla a trovare il treno per Bergamo.

Il fatto, secondo quanto è trapelato, è avvenuto su un convoglio in partenza da Milano Porta Garibaldi. La 21enne, in difficoltà, cercava di raggiungere la città orobica. Una persona, da una prima descrizione intorno ai 40 anni, si sarebbe offerta di aiutarla. I due sono saliti insieme sul treno e hanno iniziato il viaggio.

Dopo poco, però, l'uomo, secondo il racconto della giovane, avrebbe iniziato a palpeggiarla e toccarla, approfittando dello scompartimento vuoto. La vittima è riuscita a divincolarsi mentre l'aggressore si stava slacciando i pantaloni e ha chiesto aiuto. Arrivata in testa al treno, il controllore l'ha soccorsa ed è stata avvertita la polfer a Treviglio (Bergamo).

Gli agenti sono subito saliti sul treno e hanno chiuso le porte, ma l'uomo era già sceso. Forse a Lancetti. Ora al vaglio ci sono le immagini a circuito chiuso del convoglio e delle stazioni, per risalire all'identità del molestatore. La 21enne è stata ricoverata a Treviglio sotto choc in codice giallo, ma le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione.