Sul treno delle ragazze molestate dal branco non c'erano telecamere

Nessuna immagine da dentro il convoglio. Nessun frame cristallizzato nella carrozza che possa tornare utile. Non c'erano telecamere di sorveglianza sul treno a bordo del quale si trovavano le 5 ragazze che hanno denunciato alla Polfer di essere state molestate e violentate da un branco di almeno una trentina di persone.

Le violenze erano avvenute il 2 giugno. Le giovani tornavano sotto la Madonnina dopo una giornata a Gardaland mentre i ragazzi erano saliti a Peschiera del Garda, dove nelle ore precedenti si era verificata una maxi rissa sulla spiaggia, sedata soltanto dall'intervento in forze della polizia. Il convoglio, a quanto si è saputo, non essendo di recente costruzione, non aveva telecamere di sorveglianza, a differenza di quelli più nuovi, della flotta che percorre la linea Verona Porta Nuova - Milano. Per questo gli investigatori non potranno contare sulle immagini, anche se circa trenta giovani sono già stati identificati grazie ai video che circolano sui social.

Subito dopo le molestie, le giovani erano scese alla stazione successiva, a Desenzano del Garda, e avevano atteso, in lacrime, l'arrivo dei genitori. Erano state loro stesse poi, il giorno dopo, a presentarsi alla Polfer a Milano per sporgere la denuncia, che ha poi dato il via alle indagini.