Le ragazzine molestate sul treno Peschiera del Garda - Milano

Il momento di svago è finito come peggio poteva, con una brutale violenza sessuale da parte di un branco di ragazzi che le ha molestate sul treno. Brutta avventura per sei ragazzine sul treno che collega Verona e Milano. Nella giornata di giovedì 2 giugno. Le sei amiche di 16 e 17 anni, quattro di Milano e due di Pavia viaggiavano sul regionale 2640 che da Peschiera del Garda (Verona) doveva portarle in Lombardia, dopo aver trascorso una giornata a Gardaland.

Sul convoglio, e per lunghi minuti, un folto gruppo di giovani descritti come nordafricani, hanno cominciato a molestarle palpeggiandole nelle parti intime e insultandole. Le ragazzine, aiutate da un altro giovane, sono riuscite a scendere nella fermata successiva di Desenzano. Poi hanno presentato denuncia alla polizia ferroviari della Stazione Centrale di Milano.

Proprio il 2 giugno c'è stata una folle maxi rissa tra Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda, provocando anche una discussione tra i due primi cittadini, come riporta VeronaSera, e la loro reazione. A Peschiera infatti è presente la stazione ferroviaria, dove sono arrivate queste orde di giovani che si sono riversate poi sulle sponde lacustri, fino a raggiungere il territorio di Castelnuovo.

Al raduno, che da alcuni giorni era stato pubblicizzato sul noto social TikTok, avrebbero partecipato circa 2.500 ragazzi, provenienti da diverse zone del Nord Italia, principalmente da Veneto e Lombardia. Musica alta e furti si sarebbero verificati sulle spiagge, spaventando gli altri bagnanti, soprattutto famiglie, molti dei quali hanno preferito allontanarsi. E proprio un furtarello sarebbe stata la scintilla che ha acceso il caos sulle spiagge del basso Garda: il ladruncolo sarebbe stato poi ferito con un'arma da taglio e il suo aggressore sarebbe così divenuto oggetto dell'ira di un gruppo di ragazzi, dando vita così alla violenta baraonda.