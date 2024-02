Due ragazzine pestate e scippate: nel branco anche due baby rapinatrici

Calci, pugni e un coltello usato per terrorizzare le vittime. Cinque giovanissimi - un 20enne peruviano, un 18enne suo connazionale, un 19enne italiano di origini peruviane e due ragazze di 16 anni, una italiana e una peruviana - sono state arrestate mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso per aver picchiato e derubato due ragazzine, una 14enne e una 18enne, anche loro peruviane.

La violenza è esplosa poco dopo le 13 nel parchetto di via Stamira d'Ancona, dove le due sono state accerchiate e prese a calci e pugni dal branco. A dare l'allarme sono stati alcuni coetanei che hanno assistito alla scena e che alla polizia hanno riferito che il 19enne impugnava anche un coltello.

Gli agenti delle volanti intervenuti sono riusciti a bloccare tutti i cinque aggressori, recuperando il coltello sotto una macchina. Il peruviano 18enne è stato trovato in possesso di un iPhone 15 pro rubato alla vittima più grande, mentre la borsa scippata alla minorenne è stata abbandonata in strada con ancora dentro le chiavi di casa e un paio di occhiali.

A causa delle botte, la 14enne è stata ricoverata al Niguarda in codice verde. I tre arrestati maggiorenni sono stati accompagnati a San Vittore, mentre le due minorenni sono finite al Beccaria.