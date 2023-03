Ragazze rapinate a Milano: buttate giù dalla bici e prese a pugni dal branco

Buttate a terra, pestate e rapinate. Due ragazze - una 27enne e una sua amica 19enne, entrambe romene - sono state aggredite e picchiate nella notte tra mercoledì e giovedì in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, uno dei cuori della movida meneghina.

Le due, stando a quanto hanno poi raccontato loro stesse ai carabinieri, sono state sorprese dal branco poco prima delle 3, mentre andavano in bici, una accanto all'altra. Quattro uomini - descritti come nordafricani - le hanno fatte cadere dalle biciclette e le hanno poi colpite con alcuni pugni alla pancia.

I malviventi hanno strappato il cellulare, un iPhone, alla 27enne e sono poi scappati. Le vittime sono state soccorse dagli uomini del Radiomobile, allertati da un testimone. Nonostante lo spavento, le ragazze non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. I quattro banditi sono invece riusciti a far perdere le proprie tracce.