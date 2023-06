Ragazze travolte da un trattore nel campo, quattro persone a processo

Inizierà 21 settembre il processo per omissione di soccorso aggravata per la morte di Sara El Jaafari e Hanan Nekhla, le due donne di 29 e 31 anni travolte e uccise da un trattore dopo aver trascorso una notte tra alcol e droga in un campo di Locate Triulzi. La tragedia si era consumata con le prime luci dell'alba del 2 luglio 2021 in un campo di mais.

Quattro le persone a processo. Tre uomini, tutti marocchini, di 37, 29 e 23 anni e una donna 23enne. Quest'ultima avrebbe portato la cocaina (ordinata attraverso Whatsapp) al gruppetto in mezzo allo spiazzo di mais. Gli imputati saranno chiamati a ricostruire per filo e per segno quella nottata iniziata in un appartamento di Milano e terminata tragicamente in uno spazio verde a due passi da Rogoredo.

È stata archiviata, invece, la posizione dell'agricoltore alla guida del trattore. Secondo la procura l'uomo non avrebbe potuto accorgersi della presenza del gruppetto, nascosto tra i filari di mais (in quel periodo dell'anno alto oltre due metri).

Morte nel campo di mais: la tragedia

Tutto era accaduto all'alba del 2 luglio 2021. L'allarme era stato dato da Sara, la più giovane delle due, che aveva telefonato al 112 chiedendo aiuto ma senza riuscire a indicare con esattezza il punto in cui si trovavano. Le ricerche erano scattate immediatamente, ma i corpi delle due - praticamente invisibili nel campo - erano stati rintracciati soltanto il giorno successivo, quando ormai era troppo tardi. Accanto ai cadaveri erano stati sequestrati coperte e carta stagnola oltre che tracce evidenti della presenza di altre persone, poi rintracciate.