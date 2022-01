"Le mani che mi toccavano, pensavo di morire": l'incubo delle ragazze violentate in Duomo

"Siamo state travolte da quest'orda. Venivamo spinte da dietro, e sbattevamo contro quelli davanti che ci respingevano. Siamo così cascate, e mi sono ritrovata per terra, senza riuscire a rialzarmi e sentendomi soffocare, ho iniziato a pensare di morire". Sono le parole, da brividi, di una delle ragazze violentate la notte di capodanno in Duomo a Milano.

La giovane, il cui racconto è nell'ordinanza con cui il gip ha convalidato il fermo di un 18enne, cittadino egiziano, e confermato per lui il carcere, è stata aggredita insieme ad altre sue amiche in piazza la notte dell'ultimo dell'anno.

"Ero atterrita dalla paura, mentre la mia amica strillava. Io non riuscivo, ero stravolta dalla situazione e mi mancava il fiato", la sua ricostruzione di quegli attimi. E ancora, come in un film dell'orrore: "All'improvviso, io ho sentito questa folla di persone: specifico che intendo dire che ho iniziato a sentire molte mani che mi toccavano da dietro, sulle gambe e il sedere, e una poi in particolare tra le gambe, che mi toccava in modo ripetitivo. Presto siamo state accerchiate, e ci siamo trovate attorniate da persone nordafricane. In particolare, mi sentivo toccare da quelli dietro di me, mentre altri, posizionati davanti a me, mi davano le spalle e urlavano".

Video | Le molestie in piazza Duomo

Un incubo identico a quello vissuto da un'altra giovane, "tirata per le braccia e per le gambe" e poi "sollevata in aria, distesa a pancia in su", quasi fosse un trofeo da esibire con i vestiti strappati e ormai seminuda. "Cercavo di allontanare da me la gente che mi tratteneva, ma la presa era troppo forte. Mi sono trovata per terra, senza niente addosso", i suoi ricordi.

Per quelle violenze - compiute in branco - al momento si trovano in carcere Abdelrahman Ibrahim, il 18enne di Milano fermato mercoledì, e il 21enne torinese, Abdallah Bouguedra. I due sono considerati tra i responsabili delle aggressioni e delle violenze sessuali e, secondo le risultanze dei pm, sarebbero coloro che hanno avuto i primi approcci con le vittime, 'guidando' gli abusi. Diciotto ragazzi - compresi i due in cella e tre minorenni - sono stati perquisiti nei giorni scorsi e presto i poliziotti della Mobile potrebbero chiudere il cerchio su altri presunti aggressori. Il tutto mentre il numero delle vittime continua a crescere di ora in ora: adesso le violenze denunciate sono undici. E potrebbe non essere ancora finita.