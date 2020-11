Violenza sessuale, altre ragazze pronte a parlare dei party di Genovese

Altre ragazze si stanno facendo avanti con inquirenti e investigatori per raccontare cosa accadeva durante le feste di Alberto Genovese, l'imprenditore 43enne ex fondatore di Facile.it e chairman di Prima assicurazioni.it, che si trova in carcere con l'accusa di aver violentato per 24 ore una modella di 18 anni, che si trovava nel suo attico come invitata a un party, dopo averla fatta drogare contro la sua volontà.

In base a quanto trapelato, oltre agli ospiti del festino al centro dell'inchiesta, altre giovani si sono presentate per rilasciare la propria testimonianza. Una ragazza, poi, ha anche sporto denuncia dicendo di aver subito violenze dall'uomo come la 18enne. La Procura vuole inoltre accendere un faro sull'agenzia di modelle di cui Genovese detiene una quota.

La sera in cui sono avvenute le violenze al party di Genovese, fu il ballerino étoile della Scala, Roberto Bolle, insieme a un altro inquilino del palazzo, a chiamare la polizia per il rumore proveniente dall'appartamento dell'uomo.