Due diciottenni morti annegati in un canale

Due ragazzi giovanissimi sono stati trovati morti annegati all'interno di un canale. La tragedia lunedì tra Castelnuovo e Vergonzana, nel Cremonese, dove sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

In base a una prima ricostruzione, le due vittime avrebbero fatto una passeggiata in campagna, quando la ragazza sarebbe improvvisamente scivolata nelle acque del Vacchelli, da cui l'amico avrebbe tentato di salvarla. Nel corso d'acqua, purtroppo, entrambi i due giovani hanno perso la vita non riuscendo a risalire a causa delle sponde cementate.

A morire nel drammatico incidente sono stati due 18enni, Sakshi Panesar, di Soncino (Cremona), studentessa dell'istituto 'Galileo Galilei' di Crema, e il coetaneo Hartik Kumar Sharma, residente a Gualtieri (Reggio Emilia). Giovedì la ragazza avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità.