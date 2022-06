I due ragazzi arrestati giovedì, liberati venerdì e arrestati di nuovo lunedì

Dentro e fuori dal carcere. Due ragazzi, due 19enni italiani con precedenti, sono stati arrestati lunedì mattina a Cassina de' Pecchi, nel Milanese, con le accuse di ricettazione ed evasione dopo essere stati trovati in giro per la città a bordo di un motorino rubato nonostante fossero ai domiciliari.

E ai domiciliari ci erano finiti venerdì, quando erano stati giudicati per direttissima dopo l'arresto - un altro - del giorno precedente. Giovedì sera, infatti, i due avevano rapinato un loro coetaneo spingendolo a terra e portandogli via un cellulare e due collanine in oro. All'arrivo dei carabinieri, allertati dagli amici della vittima, i giovani avevano reagito scagliando contro gli uomini in divisa dei sassi e un cartello stradale.

Dopo il processo della mattina seguente, i due erano stati messi ai domiciliari, che evidentemente lunedì mattina hanno violato. I 19enni, infatti, si sono presentati all'Iperal di Cassina e dopo un rapido giro tra le corsie hanno cercato di uscire dal supermercato senza pagare. Scoperti dalla vigilanza, i ragazzi hanno avuto una lunga discussione con il direttore, ma alla fine hanno saldato il conto e si sono allontanati.

Purtroppo per loro, però, i militari - già allertati dal negozio - li hanno rintracciati poco distante a bordo di uno scooter poi risultato rubato la stessa mattina in paese, motivo per cui ora sono accusati di ricettazione. Ma non solo. Perché entrambi erano fuori casa nonostante non potessero allontanarsi dal loro appartamento. Arrestati di nuovo, i giovani saranno ancora una volta processati per direttissima.