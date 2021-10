Ragazzini si scontrano di testa durante partita a calcio: gravi

L'infortunio sportivo in via Repubblica a Bollate, domenica pomeriggio

Due ragazzi soccorsi in codice rosso dopo uno scontro in cui hanno entrambi picchiato la testa durante una partita di calcio. L'accaduto in un campetto di via Repubblica a Bollate, hinterland sud di Milano.

Sul posto sono accorse ambulanza e automedica del 118. I due ragazzini, 14 e 15 anni, sono stati stabilizzati per poi essere trasportati - in codice rosso - all'ospedale Niguarda di Milano.

I due minori hanno entrambi riportato un pesante trauma cranico dopo essersi scontrati - di testa - mentre saltavano durante un match. Le loro condizioni - riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza - inizialmente sembravano molto gravi, ma poi sono state rivalutate. Nel pronto soccorso del Niguarda verranno effettuati gli accertamenti per valutare con più chiarezza le conseguenze del trauma.